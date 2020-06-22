Прибывшие в Екатеринбург из Узбекистана граждане РФ помещены в обсерватор

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Граждане России, прибывшие в воскресенье в Екатеринбург из Узбекистана вывозным спецбортом, направлены в обсерватор под медицинское наблюдение. Об этом сообщили в оперативном штабе Свердловской области.

Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

На эту тему

"21 июня вывозным бортом узбекской авиакомпании в Екатеринбург из Ташкента прибыли 125 граждан России. После прохождения таможенного контроля, сотрудники Роспотребнадзора обследовали пассажиров для выявления признаков ОРВИ, измерили температуру. 71 человек, в том числе 9 детей отправились на обсервацию до получения отрицательных результатов теста на COVID", - говорится в сообщении.

Часть пассажиров рейса при поддержке оперштабов субъектов отправились в свои регионы.

По данным регионального оперштаба, в регионе зафиксировано 10 932 случая коронавирусной инфекции. Всего врачи вылечили 5 496 пациентов, 70 умерли.