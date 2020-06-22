Тюменская область подготовила два резервных госпиталя для пациентов с коронавирусом

"Здравоохранение Тюменской области полностью готово к работе в любой период. В регионе развернуто более 900 коек в моноинфекционных госпиталях. Они заняты на 40%. Функционируют шесть госпиталей. Два госпиталя полностью готовы, но не вводились в работу", - сообщили ТАСС в ответ на вопрос о готовности региона к возможной второй волне пандемии.

ТАСС, 22 июня. Тюменская область подготовила две больницы, готовых принять пациентов с коронавирусной инфекцией, они еще не введены в работу. Всего в регионе действует шесть моноинфекционных госпиталей, сообщили ТАСС в понедельник в областном оперативном штабе.

В оперштабе добавили, что в регионе подготовлено 270 реанимационных коек для пациентов с коронавирусом, которые оснащены аппаратами искусственной вентиляции легких. При этом там отметили, что за все время пандемии количество тяжелых пациентов с коронавирусом на ИВЛ составляло от 3 до 10 человек. "Учитывая обстановку, было введено в работу три обсерватора, на сегодня задействован один", - добавили там.

Дополнительно в оперштабе сообщили, что в учреждениях региона создан запас средств индивидуальной защиты, в достаточном количестве имеются необходимые лекарственные средства.

Как сообщалось ранее, ситуация с коронавирусом в регионе стабилизируется, что позволяет ввести новые послабления. С 22 июня в Тюменской области открываются для посещения общественные пространства, парки, скверы, набережные. Кафе и рестораны могут работать в формате летних веранд. Режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 28 июня: действуют обязательная самоизоляции для граждан старше 65 лет и запрет на массовые мероприятия, остаются закрытыми торгово-развлекательные центры, спа- и фитнес-центры.

По состоянию на 21 июня в Тюменской области зарегистрировано 2 574 случая заражения коронавирусной инфекцией, под медицинским наблюдением находятся 1 029 человек.