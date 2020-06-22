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Пандемия коронавируса нового типа

В Челябинске водители скорых получили доплаты после вмешательства прокурора

Региональная прокуратура провела проверку из-за публикаций в местных СМИ
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© Михаил Терещенко/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Прокуратура в Челябинске добилась выплаты свыше 460 тыс. рублей региональной доплаты водителям машин скорой помощи за работу с пациентами, у которых выявлен коронавирус. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-центром прокуратуры области.

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О ситуации прокуратура региона узнала из публикаций местных СМИ, по материалам которых проведена проверка.

"В Челябинске 31 водителю скорой помощи не были выплачены причитающиеся региональные стимулирующие выплаты за особые условия труда с гражданами, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция. <…> Прокурор города внес представления директору муниципального автономного учреждения "Челябмедтранс", а также начальнику управления здравоохранения администрации города. По итогам рассмотрения актов прокурорского реагирования водителям начислены и выплачены доплаты за апрель на общую сумму свыше 460 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

По сведениям федерального оперативного штаба, в регионе подтверждены 5 825 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 2 955, умерло 62. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияЧелябинская областьПандемия коронавируса нового типа
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