В Челябинске водители скорых получили доплаты после вмешательства прокурора

ЧЕЛЯБИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Прокуратура в Челябинске добилась выплаты свыше 460 тыс. рублей региональной доплаты водителям машин скорой помощи за работу с пациентами, у которых выявлен коронавирус. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-центром прокуратуры области.

О ситуации прокуратура региона узнала из публикаций местных СМИ, по материалам которых проведена проверка.

"В Челябинске 31 водителю скорой помощи не были выплачены причитающиеся региональные стимулирующие выплаты за особые условия труда с гражданами, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция. <…> Прокурор города внес представления директору муниципального автономного учреждения "Челябмедтранс", а также начальнику управления здравоохранения администрации города. По итогам рассмотрения актов прокурорского реагирования водителям начислены и выплачены доплаты за апрель на общую сумму свыше 460 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

По сведениям федерального оперативного штаба, в регионе подтверждены 5 825 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 2 955, умерло 62. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.