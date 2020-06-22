Крестный ход памяти семьи Романовых на Урале планируют провести несмотря на коронавирус

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Екатеринбургская епархия приступила к подготовке мероприятий международного фестиваля православной культуры "Царские Дни", который пройдет в середине июля. Несмотря на ситуацию с пандемией коронавируса, здесь планируют провести Царский крестный ход от Храма на Крови до Ганиной Ямы с соблюдением всех мер предосторожности распространения вируса, сообщил в понедельник ТАСС председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ епархии протоиерей Максим Миняйло.

"Владыка объявил о начале подготовки к "Царским дням", <...> и мы по обычной нашей схеме готовимся. Служба на улице как раз отвечает противовирусным мерам. И будем подавать заявку на крестный ход - делаем все как всегда, надеемся, что ничто экстраординарное не помешает нам", - сказал он.

Миняйло отметил, что с местными властями уже велись предварительные обсуждения по этому вопросу, но теперь проведение мероприятия необходимо согласовать - епархия готовится подать соответствующую заявку. Если она будет одобрена, крестный ход обещают провести с соблюдением всех мер безопасности в связи с эпидемиологической обстановкой.

На сайте епархии также отмечается, что в Царские дни пройдет череда богослужений, главное среди которых - ночная литургия с 16 на 17 июля.

Фестиваль посвящен памяти последнего российского императора Николая II и членов его семьи, которые были расстреляны в доме Ипатьева в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. Он собирает на Урале десятки тысяч православных людей со всех концов России, из ближнего и дальнего зарубежья. В прошлом году крестный ход собрал порядка 60 тыс. паломников, они прошли от Храма на Крови, который возведен на месте расстрела царской семьи в Екатеринбурге, до Ганиной ямы - путь колонны повторял маршрут, по которому расстрельная бригада вывозила останки царской семьи. В 2000 году члены царской семьи были причислены к лику святых.