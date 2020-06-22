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Пандемия коронавируса нового типа

Прокуратура проверяет ситуацию со вспышкой коронавируса в челябинском онкоцентре

Коронавирусную инфекцию выявили у 83 человек в Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины

ЧЕЛЯБИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Прокуратура начала проверку в Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины, где коронавирус выявили у 83 человек. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-центром областной прокуратуры.

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Ранее со ссылкой на пресс-службу Минздрава Челябинской области сообщалось, что в учреждении выявлен групповой очаг коронавирусной инфекции, несколько отделений закрыты.

"Прокуратура Челябинской области организовала проверку по факту возникновения очага коронавирусной инфекции в онкологическом диспансере. В рамках проверочных мероприятий будет дана оценка действиям администрации медицинского учреждения, а также эффективности мер по созданию безопасных условий для лечения пациентов", - говорится в сообщении.

На утро 22 июня в регионе подтверждены 6 298 случаев заражения коронавирусом. Продолжают лечение 2 838 человек. Всего 3 301 пациент выздоровел и выписан из больниц.

Теги
РоссияЧелябинская областьПандемия коронавируса нового типа
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