УрФУ впервые запустит грантовую поддержку талантливых студентов на оплату обучения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Уральский федеральный университет (УрФУ) в 2020 году впервые запустит программу грантовой поддержки для талантливых студентов. Учащиеся отдельных направлений смогут компенсировать стоимость своего обучения, сообщил в понедельник ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

"Университет готов поддерживать доступность образования и собственными инициативами. Впервые мы запускаем систему грантовой поддержки для абитуриентов отдельных образовательных программ института экономики и управления. Талантливые ребята смогут рассчитывать на полное или частичное покрытие стоимости обучения в зависимости от баллов ЕГЭ", - сказал Кокшаров.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе вуза, для получения гранта необходимо поступить в вуз с высокими баллами ЕГЭ, демонстрировать хорошие результаты в учебной и научной деятельности.

Рост бюджетных мест

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о распределении более чем 11,4 тыс. бюджетных мест в вузах в 2020 году с приоритетом для региональных учебных заведений. Документ опубликован в воскресенье, 21 июня, на сайте правительства. Ректор УрФУ отметил, что вуз надеется увеличить количество бюджетных мест для инженеров, IT-специалистов и гуманитариев из-за интереса со стороны абитуриентов и работодателей к этим направлениям.

"При выделении дополнительных бюджетных мест в вузах важно учитывать специфику каждого конкретного региона и запрос рынка труда. Уральский федеральный университет известен подготовкой квалифицированных кадров для промышленности, новыми подходами в IT-образовании для усиления процесса цифровизации всех отраслей экономики. Интерес абитуриентов к этим направлениям подготовки только растет, поэтому мы рассчитываем, что сможем привлечь на такие программы еще больше талантливых первокурсников", - отметил ректор.

Он добавил, что не стоит забывать и о гуманитарных направлениях, по некоторым таким программам в УрФУ сумма баллов для поступления на бюджет превышает 280. "В 2020 году мы также открываем прием по контрактной форме по пяти новым гуманитарным программам бакалавриата и специалитета. Они будут особенно актуальны, так как запущены в партнерстве с компаниями-работодателями", - рассказал Кокшаров.

УрФУ, отмечающий в 2020 году столетие, является крупнейшим вузом в Уральском федеральном округе, в нем обучаются 35 тыс. студентов. Вуз выступает инициатором создания в Екатеринбурге научно-образовательного центра "Передовые производственные технологии и материалы" для реализации задач нацпроекта "Наука".

В новость были внесены изменения (15:56 мск) — добавлен комментарий ректора про бюджетные места.