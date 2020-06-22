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Пострадавшие при пожаре резервуара в Югре могут получить выплаты "Согаза"

Нефтяной резервуар, находящийся на ремонте, горел 12 июня в Нижневартовске на площади 400 кв. м

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 июня. /ТАСС/. Двое пострадавших при возгорании резервуара с нефтепродуктами на территории ООО "Нижневартовское нефтеперерабатывающее объединение" в Ханты-Мансийском автономном округе могут получить выплаты в "Согазе". Об этом сообщается в понедельник на сайте Национального союза страховщиков ответственности (НССО).

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"Потерпевшим при возгорании резервуара с нефтепродуктами в Нижневартовске положены страховые выплаты в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта (ОСОПО), если событие будет признано страховым случаем", - приводятся в сообщении слова президента НССО Игоря Юргенса.

По данным автоматизированной системы НССО, ответственность владельца опасного объекта "Нижневартовское нефтеперерабатывающее объединение" застрахована в "Согазе". Страховщик подтвердил наличие договора страхования.

Сообщение о пожаре в Нижневартовске поступило 12 июня 2020 года в 17:31 (15:31 мск), нефтяной резервуар, находящийся на ремонте, горел на площади 400 кв. м. В результате пострадали два человека, оба госпитализированы в тяжелом состоянии. По предварительным данным, причиной пожара мог стать удар молнии. МЧС предупреждало жителей о грозе и сильном ветре в тот день. В свою очередь в пресс-службе ГУ МЧС России по Югре ТАСС сообщили, что, по одной из версий, причиной возгорания резервуара могла стать поломка перекачивающего нефтепродукты оборудования.

СКР возбуждено дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов"). По версии следствия, неизвестные работники предприятия нарушили требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного объекта, в результате чего произошло возгорание нефтепродуктов в резервуаре.

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РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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