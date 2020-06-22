На базе школы в Нижевартовске не планируют открывать инфекционный госпиталь

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 июня. /ТАСС/. Госпиталь для больных с коронавирусной инфекцией на базе 34-й школы в Нижневартовске, втором по численности населения городе Югры, открывать не планируется. Койки буду разворачиваться на базе действующих в муниципалитете госпиталей, сообщил ТАСС в понедельник главврач Нижневартовской окружной клинической больницы Алексей Сатинов.

Ранее Сатинов в ходе заседания муниципального оперативного штаба по профилактике распространения коронавируса сообщил, что в 34-й школе на базе пункта временного размещения подготовлено помещение для развертывания еще 100 коек для размещения "легких" пациентов и на долечивание. По его словам, там выполнена кислородная разводка, шлюзы, определена маршрутизация совместно со специалистами Роспотребнадзора и эпидемиологами. Там 100-процентная готовность для размещения "легких" пациентов и на долечивание.

"Открытие [резервного госпиталя на базе школы] не планируется. Планируется увеличение коечного фонда в действующих в городе госпиталях. Накануне было развернуто 40 коек, плюс еще будет развертываться 20", - сказал он.

По его словам, в настоящее время тех коек, которые есть и будут развернуты, достаточно, но при необходимости в действующих госпиталях развернут еще. "Сегодня в городе ресурсов достаточно, поэтому вариант со школой рассматривается на самый крайний случай если эпидемиологическая обстановка будет значительно ухудшаться", - уточнил Сатинов.

Всего в Югре зафиксирован 6 581 случай заражения коронавирусной инфекцией, 35 человек умерли, 3 287 выздоровели. В Югре с 16 июня ежесуточно выявляется более 200 новых случаев коронавируса. Так, за последние сутки зафиксирован новый рекорд в 295 зараженных коронавирусом.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 8,9 млн человек, около 468 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 592 280 случаев заражения, выздоровели 344 416 человек, умерли 8 206. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.