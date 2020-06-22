В Тюменской области с 25 июня откроются торговые центры

ТАСС, 22 июня. Власти Тюменской области разрешили возобновить работу торговых центров в регионе с 25 июня. При этом находящиеся в них кинотеатры остаются закрытыми, а кафе будут обслуживать посетителей только на вынос, сообщил губернатор региона Александр Моор в телеграм-канале областного оперативного штаба.

"С 25 июня разрешить работу торговых центров за исключением расположенных к них кинотеатров и развлекательных центров. Предприятия общественного питания, которые располагаются в торговых центрах, будут иметь возможность работать на вынос", - сказал он.

Также в регионе с 25 июня разрешается работа фитнес-центров при условии проведения индивидуальных занятий в полном соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, сообщил Моор и добавил, что с той же даты разрешаются тренировки спортсменов, которые являются членами сборных команд РФ и при этом жителями Тюменской области.

Как сообщалось ранее, ситуация по коронавирусу в регионе стабилизируется, что позволяет ввести новые послабления. С 22 июня в Тюменской области открываются для посещения общественные пространства, парки, скверы, набережные. Кафе и рестораны могут работать в формате летних веранд. В штабе уточняли, что режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 28 июня: действует правило самоизоляции для граждан старше 65 лет и запрет на массовые мероприятия.

По состоянию на 22 июня, в Тюменской области зарегистрирован 2 621 случай заражения коронавирусной инфекцией, под медицинским наблюдением находятся 1 050 человек.