Свердловские власти планируют выделить на патриотическое воспитание детей 30 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Власти Свердловской области планируют выделить на патриотическое воспитание детей и молодежи средства в размере 30 млн рублей в 2020 году. Об этом сообщил в понедельник в уральском региональном центре ТАСС заместитель министра образования и молодежной политики региона Юрий Зеленов.

"Хочу сказать о средствах, выделяемых на патриотическое воспитание в Свердловской области: это немалая сумма - 30 млн рублей, это за 2019 год. На 2020 год мы постарались сохранить на том же уровне, что и в 2019 году - самое главное, что мы не допустили снижение. В это трудное непростое время и правительство, и губернатор посчитали [необходимым] сохранить те позиции, которые были уделены в лучшие времена воспитанию патриотическому", - сказал он.

Зеленов отметил, что запланированные ранее мероприятия проходили даже в пандемию, но были переформатированы в режим онлайн. Так, например, свердловчане оформили более 35 тыс. окон в рамках акции "Окна Победы". Но некоторые проекты все же будут проведены чуть позже ввиду того, что на онлайн-площадках их все же невозможно реализовать - например, кадетский бал. В то же время власти надеются провести в запланированный срок в августе историческую реконструкцию, посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в селе Покровском Артемовского района, а также студенческую этнографическую экспедицию в сентябре.

"Мы связывали патриотизм только с людьми в форме когда-то. Посмотрите, как время показало - сегодня героями были люди в белых халатах, сегодня героями были учителя, родители, волонтеры. Их специально не учили, не готовили к ситуации, которая произошла, но мы с ней справляемся, и справляемся успешно - это ли не патриотизм, это ли не работа образовательных организаций, учреждений культуры, спорта?", - резюмировал Зеленов.