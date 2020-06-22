В Свердловской области продлили до 29 июня ограничительные меры из-за пандемии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Ограничительные меры, введенные в Свердловской области в связи с распространением коронавирусной инфекции, продлили в регионе до 29 июня. Об этом сообщил глава региона Евгений Куйвашев в понедельник.

"Подписал указ о продлении всех ограничительных мер еще на неделю - до 29 июня. При этом количество выявленных случаев коронавируса, согласно ежедневной статистике, снижается. Если тенденция сохранится, к середине недели я рассмотрю возможность ослабления режима повышенной готовности досрочно", - написал Куйвашев в своем официальном аккаунте в Instagram.

Режим повышенной готовности в Свердловской области ранее продлен до 23 июня, обязательная самоизоляция сохраняется для жителей старше 65 лет. В регионе запрещена работа торговых центров и общепита. Также жителям Свердловской области нужно носить средства индивидуальной защиты в общественных местах, общественном транспорте и магазинах. Сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий за исключением спортивных, проходящих на открытых стадионах.

По данным регионального оперативного штаба, на территории Свердловской области зафиксировано 11 129 случаев новой коронавирусной инфекции. Вылечились 5 566 пациентов, 71 человек умер.