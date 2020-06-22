Грозы, дожди и заморозки ожидаются на Урале в начале недели

ТАСС, 22 июня. Синоптики прогнозируют дожди и грозы в регионах Уральского федерального округа 22-24 июня, сообщили в региональных гидрометцентрах и пресс-службах МЧС по региону. В Тюменской области ожидаются заморозки до минус трех градусов.

"[В Свердловской области 22 июня] облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. [Температура воздуха ночью] плюс четыре, плюс девять градусов, при прояснении до 0, днем 13-18 градусов тепла. [Возможны] порывы ветра до 14 м/с", - говорится в сообщении Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Во вторник, 23 июня, ожидаются дожди, к четвергу в регионе потеплеет до 20 градусов выше нуля в дневные часы.

В Челябинской области, по данным синоптиков, в понедельник-вторник в горно-заводской зоне температура воздуха ночью будет опускаться до нуля градусов. При этом дневные температуры воздуха будут варьироваться от плюс 18 до плюс 23. К среде ночные температуры постепенно вырастут до плюс 7 - плюс 12. В этот же день в регионе прогнозируются грозы и порывы ветра до 17 м/c.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в Тюменской области 22 июня температура воздуха составит 14-19 градусов тепла, местами небольшой дождь, ветер 6-11 м/с. Ночью температура опустится до 4-9 градусов. Однако к 24 июня в регионе потеплеет - днем ожидается до 23 градусов тепла, но с грозой и сильным ветром порывами до 18 м/с. В пресс-службе МЧС по региону отметили, что 23-24 июня ожидаются заморозки до минус трех градусов.

По данным гидрометцентра Ханты-Мансийского автономного округа, в Югре 22-24 июня ожидается кратковременный дождь. Температура ночью плюс 5-10 градусов, днем 22 июня плюс 10-15 градусов, 23-24 июня - плюс 15-20 градусов. По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в Ямало-Ненецком автономном округе, температура ночью опустится до 3 градусов тепла, возможны дожди, но уже к середине недели днем потеплеет до 22 градусов.

В понедельник, 22 июня в Курганской области, отмечают в пресс-службе ГУ МЧС по региону, переменная облачность, местами небольшой дождь, температура воздуха днем от 15 до 20 градусов тепла. По данным сайта Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие три дня температура воздуха днем будет держаться на уровне 17-26 градусов выше нуля, ночью - 4-12 градусов тепла. Будет облачно с прояснениями, а также пройдет небольшой, местами умеренный дождь.