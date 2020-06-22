Вокзал в Екатеринбурге украсили сотни фотографий жителей, воевавших в ВОВ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Фасад вокзала в Екатеринбурге украсили сотни фотографий ушедших на фронт уральцев - на здании разместили мемориал из 12 полотнищ общей площадью более 350 кв. м с изображениями, которые прислали потомки фронтовиков из России, Украины и Казахстана. Об этом сообщается на официальной странице проекта "Вокзал памяти" в Instagram.

"Спешим сообщить: "Вокзал Памяти" построен. В ночь на 22 июня снимки ушедших на фронт уральцев разместили на фасаде свердловского вокзала. Подобный памятник ветеранам создали впервые в России", - говорится в сообщении. Фотографии будут украшать вокзал до начала сентября.

Отмечается, что вместе с железнодорожниками материал для мемориала собирали потомки фронтовиков - они прислали сотни историй и фотографий героев со всех уголков России, в том числе Москвы, Волгограда, Санкт-Петербурга, а также из Казахстана и Украины. "На здании вывесили 12 полотнищ общей площадью более 350 кв. м. Каждое сверху донизу состоит из фотографий тех, кто ушел на Великую Отечественную с перрона свердловского вокзала. Черными рамками отмечены лица тех, кто не вернулся с войны", - рассказывается на странице проекта.