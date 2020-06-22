Свердловская киностудия планирует создать фильм по акции "Письмо деду"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Свердловская киностудия осенью этого года приступит к производству документального фильма по итогам акции "Письмо деду". Об этом журналистам в понедельник сообщила директор по кинопроизводству Елена Флягина во время визита на студию полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова.

По информации департамента внутренней политики аппарата полпредства, акция "Письмо деду" стартовала в конце апреля. Всем желающим предлагалось написать письмо своему родственнику, воевавшему на фронте или трудившемуся в тылу, восстанавливавшему города и села, рассказать о сегодняшнем дне, как изменилась жизнь, чем сейчас живет юное поколение, или просто сказать самые главные слова благодарности за жизнь и мирное небо над головой.

"С сентября планируем приступить к разработке этого проекта, к адаптации и написанию сценария. Кроме того, хотим дать возможность победителям участвовать в написании сценария", - сказал она.

Флягина отметила, что отобрать 10 победителей из более 1 000 участников было очень сложно. "Каждое письмо очень пронзительное, настоящее", - добавила она.

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов отметил, что такой фильм будет хорошей историей как для взрослых, так и для детей. "Все поколения в семье окунутся в ту атмосферу. В каждой семье должно быть, что объединяет - в каждой семье есть погибшие и участники войны", - отметил он. Полпред добавил, что такой проект будет продолжением истории Свердловской киностудии, на которой снимались фильмы, способные вернуть зрителя к переживаниям потерь и радости Победы.

Прием работ в рамках акции "Письмо деду" завершился 17 мая. Всего на рассмотрение конкурсной комиссии поступило более 1 000 материалов. Организаторами акции выступили аппарат полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе совместно со Свердловской киностудией и организаторами Форума о новой медиакультуре "Мед".