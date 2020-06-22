Режим самоизоляции в Югре продлили до 1 июля

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 июня. /ТАСС/. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова продлила режим самоизоляции в регионе по 30 июня. Об этом говорится в постановлении главы Югры, опубликованном в понедельник на сайте окружного правительства.

В Югре режим самоизоляции и повышенной готовности действовал до 23 июня. В регионе с 16 июня ежесуточно выявляется более 200 новых случаев коронавируса. Так, за последние сутки зафиксировано 295 новых случаев.

"Продлить до 30 июня 2020 года включительно действие режима обязательной самоизоляции граждан", - говорится в документе.

В Югре зафиксирован 6 581 случай заражения коронавирусной инфекцией, 35 человек умерли, 3 287 выздоровели.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 8,9 млн человек, около 468 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 592 280 случаев заражения, выздоровели 344 416 человек, умерли 8 206. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.