Вывозной рейс из Таджикистана с гражданами России прибыл в Екатеринбург

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" спецбортом доставила граждан РФ из Душанбе (Таджикистан) в Екатеринбург. Соответствующие данные опубликованы на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово.

"Рейс прибыл в 01:56 по местному времени (23:56 мск - прим)", - значится на табло.

Ранее в пресс-службе "Уральских авиалиний" сообщили, что самолет, совершавший полет по маршруту Душанбе - Новосибирск - Екатеринбург вылетел из Таджикистана в 17:04 по местному времени. Всего на рейс зарегистрировалось 218 пассажиров, 115 из которых летели до Новосибирска, а 103 - до Екатеринбурга.

Из-за ситуации с распространением коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой.