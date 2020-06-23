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Пандемия коронавируса нового типа

В Тюменской области ввели в эксплуатацию моногоспиталь для пациентов с коронавирусом

Его развернули на базе больницы Западно-Сибирского медицинского центра Федерального медико-биологического агентства

ТАСС, 23 июня. Моногоспиталь на базе тюменской больницы Западно-Сибирского медицинского центра Федерального медико-биологического агентства (ЗСМЦ ФМБА), предназначенный для пациентов с коронавирусом, ввели в эксплуатацию в Тюменской области. Об этом сообщает во вторник оперативный штаб региона по предупреждению распространения коронавируса.

"Введен в эксплуатацию моногоспиталь, развернутый на базе тюменской больницы ЗСМЦ ФМБА России, куда начали поступать первые пациенты", - говорится в сообщении.

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В оперштабе ТАСС пояснили, что госпиталь полностью задействован для лечения пациентов больных коронавирусной инфекцией. Потоки пациентов из перепрофилированной больницы перераспределены по другим учреждениям.

Решение об организации моногоспиталя было принято с целью распределения госпитализаций по экстренному профилю в течение суток, а также по степени тяжести состояния.

В Тюменской области на 23 июня задействованы семь учреждений, которые перепрофилированы под госпитали для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Коечный фонд региона остается свободным на 53%.

По состоянию на 22 июня в Тюменской области зарегистрирован 2 621 случай заражения коронавирусной инфекцией, под медицинским наблюдением находятся 1 050 человек.

Теги
РоссияТюменская областьПандемия коронавируса нового типа
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