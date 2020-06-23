{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Число заразившихся коронавирусом в Югре достигло 6 900 человек

Режим самоизоляции в округе продлили до 1 июля

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 июня. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО - Югра) достигло 6 900, сообщил во вторник региональный оперативный штаб по ситуации с коронавирусом.

"В Югре за все время 6 900 случаев новой коронавирусной инфекции зарегистрировано и лабораторно подтверждено по данным на 23 июня. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 319 новых случаев COVID-19", - говорится в сообщении штаба.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

22 июня губернатор Югры Наталья Комарова продлила режим самоизоляции в округе с 23 июня до 1 июля. Регион входит в десятку по наибольшему числу заразившихся коронавирусом. Больше всего случаев инфицирования выявлено в Сургуте - 1 618, Сургутском районе - 1 245 и Нижневартовске - 795.

С начала вспышки заболевания в регионе вылечились 3 435 (49,8%) инфицированных, 37 умерли, из них двое за последние сутки.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 592 280 случаев заражения, выздоровели 344 416 человек, умерли 8 206. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округПандемия коронавируса нового типа
Тюменские власти продлят действие закона о субсидиях на жилье для молодых семей до 2025 г.
По данным на 1 июня, соцвыплаты предоставили 108 семьям, льготные займы получила 51 семья
Читать полностью