Число заразившихся коронавирусом в Югре достигло 6 900 человек

"В Югре за все время 6 900 случаев новой коронавирусной инфекции зарегистрировано и лабораторно подтверждено по данным на 23 июня. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 319 новых случаев COVID-19", - говорится в сообщении штаба.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 июня. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО - Югра) достигло 6 900, сообщил во вторник региональный оперативный штаб по ситуации с коронавирусом.

22 июня губернатор Югры Наталья Комарова продлила режим самоизоляции в округе с 23 июня до 1 июля. Регион входит в десятку по наибольшему числу заразившихся коронавирусом. Больше всего случаев инфицирования выявлено в Сургуте - 1 618, Сургутском районе - 1 245 и Нижневартовске - 795.

С начала вспышки заболевания в регионе вылечились 3 435 (49,8%) инфицированных, 37 умерли, из них двое за последние сутки.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 592 280 случаев заражения, выздоровели 344 416 человек, умерли 8 206. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.