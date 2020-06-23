Тюменские власти продлят действие закона о субсидиях на жилье для молодых семей до 2025 г.

ТАСС, 23 июня. Правительство Тюменской области планирует продлить действие закона о субсидиях из регионального бюджета при строительстве и приобретении жилья для молодых семей до 2025 года, сообщает пресс-служба губернатора области во вторник.

"Продлить до конца 2025 года действие закона Тюменской области, согласно которому молодые семьи имеют право на поддержку из областного бюджета при строительстве или приобретении жилья, предлагает региональное правительство", - говорится в сообщении.

По словам заместителя губернатора, начальника областного Главного управления строительства Сергея Шустова, приведенным в сообщении, в правительстве готовы внести законопроект с соответствующими изменениями в региональный закон "О предоставлении субсидий и займов гражданам на строительство или приобретение жилья в Тюменской области за счет средств областного бюджета" на рассмотрение областной думы.

Согласно действующему закону, реализация дополнительных мер поддержки молодых семей при строительстве или приобретении жилья должна была продолжаться только до конца 2020 года, уточняют в пресс-службе.

В 2020 году свидетельства о праве на получение социальной выплаты для приобретения или строительства жилья выданы 430 тюменским молодым семьям. По данным на 1 июня, социальные выплаты предоставлены 108 молодым семьям, льготные займы получила 51 молодая семья.