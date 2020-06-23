В отношении чиновников мэрии Челябинска возбудили дело о покупке неисправных автобусов

ЧЕЛЯБИНСК, 23 июня. /ТАСС/. Правоохранительные органы в Челябинске возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц администрации города при распоряжении имуществом, в частности, о покупке 237 неисправных автобусов для перевозки пассажиров. Об этом говорится во вторник в сообщении областной прокуратуры.

"Руководство структурных подразделений администрации Челябинска <…> ненадлежащим образом исполняло свои должностные обязанности, способствовало перечислению из бюджета города денежных средств в счет оплаты имущества, находящегося в непригодном для эксплуатации состоянии, причинив тем самым ущерб бюджету города. <…> По материалам прокурорской проверки следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - говорится в сообщении.

Уточняется, что с декабря 2017 года по август 2018 года чиновники, расторгая договор купли-продажи имущества, заключенный между МУП "Челябинский автобусный транспорт" и ООО "Общественный городской транспорт", допустили перечисление бюджетных денег в адрес последнего. Деньги перечислили в счет оплаты имущества, в том числе 309 автобусов, из которых исправными были только 72 единицы. Позже этот транспорт передавали для перевозки пассажиров.