В Челябинской области возбудили административное дело после аварии на водоводе

ЧЕЛЯБИНСК, 23 июня. /ТАСС/. Административное дело о нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами возбудили в Челябинской области в отношении руководителя МУП "Водоканал - Коркино" после того, как на прошлой неделе свыше 60 тыс. человек остались без водоснабжения. Об этом сообщает во вторник прокуратура области.

"Главе Коркинского городского поселения, а также руководителю ресурсоснабжающей организации внесены представления об устранении нарушений закона, принятии мер по капитальному ремонту сетей водоснабжения. В отношении руководителя МУП "Водоканал - Коркино" возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.7.23 ("Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами") КоАП РФ", - говорится в сообщении.

Вечером 16 июня в Коркинском районе Челябинской области произошел прорыв водовода, из-за этого было прекращено водоснабжение 62 тыс. жителей. Водовод удалось починить только вечером следующего дня.

По данным прокуратуры, на текущий момент центральная сеть водоснабжения Коркинского городского поселения имеет 100% износа.