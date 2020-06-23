Ученые на Ямале посчитают редких краснокнижных птиц

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Ученые Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) отправятся на юг полуострова Ямал, чтобы собрать данные о состоянии гнездовых группировок хищных птиц, внесенных в Красные книги РФ и ЯНАО. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства во вторник.

"Экспедиция, организованная при поддержке Российского Центра освоения Арктики, отправится на юг полуострова Ямал 24 июня. Орнитологи обследуют бассейн среднего течения реки Щучья для сбора данных о состоянии гнездовых группировок хищных птиц, внесенных в Красные книги РФ и ЯНАО. Результаты многолетнего мониторинга востребованы при разработке мероприятий по охране и восстановлению численности редких видов птиц", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, особое внимание уделяют кречетам, так как этот представитель соколиных наименее изучен и наиболее уязвим. "В последние два десятилетия его численность в России сокращается из-за незаконного изъятия из природы и поставки птиц на арабские рынки для соколиной охоты", - добавили в пресс-службе.

Планируется, что в ходе экспедиции орнитологи также проверят занятость птицами искусственных гнезд, которые строят представители Союза охраны птиц России. Кроме того, участники экспедиции намерены установить новые искусственные гнезда и обновить постройки, требующие ремонта.

На юге полуострова Ямал регулярно гнездятся четыре редких вида хищных птиц: беркут, орлан-белохвост, сапсан и кречет. Бассейн реки Щучья является уникальной модельной площадкой, на которой наблюдения за состоянием популяционных группировок хищных птиц проводятся уже более 40 лет.

С 2010 года орнитологи устанавливают искусственные гнезда для кречетов. В 2017 году впервые кречеты вывели потомство в искусственном гнезде. Всего с 2010 по 2018 год было установлено 35 искусственных гнезд. Семь раз их занимали кречеты, три - беркуты, по два раза - мелкие соколы-дербники и мохноногие канюки. В прошлом году орнитологами было установлено еще семь гнездовых ящиков.