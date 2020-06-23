Рейсы из Екатеринбурга на юг России будут выполнять еще две авиакомпании

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Количество рейсов на юг России из Екатеринбургского аэропорта Кольцово увеличилось по сравнению с прошлым годом. Этим летом полеты на черноморское побережье будут выполнять семь авиакомпаний, что на две больше, чем годом ранее, сообщили в пресс-службе авиаузла во вторник.

"В международном аэропорту Кольцово (входит в холдинг "Аэропорты Регионов") увеличивается число рейсов на отечественные черноморские курорты. Этим летом полеты на юг России будут выполнять семь авиакомпаний", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Кольцово, в прошлом году полеты на юг России из Екатеринбурга совершали пять авиакомпаний. "В этом году их стало больше - добавляются Utair и Azur Air", - пояснили в аэропорту.

Так, по данным пресс-службе Кольцово, в июне и июле запланировано до 21 вылета в неделю в Анапу. Прямые рейсы из Екатеринбурга будут осуществлять четыре авиаперевозчика: помимо существующих рейсов "Победы", "Уральских авиалиний" и "России", полеты на популярный курорт с 1 июля также начнет выполнять авиакомпания Utair. С 26 июня рейсы по маршруту Екатеринбург-Симферополь трижды в неделю планирует осуществлять Nordwind. В настоящее время полеты в Симферополь ежедневно выполняет базовый авиаперевозчик аэропорта Кольцово "Уральские авиалинии", а также авиакомпания "Россия".

"В июле жители регионов Урала смогут отправиться прямыми рейсами из Кольцово в Геленджик. На самый популярный черноморский курорт - в город Сочи - этим летом можно будет улететь рейсами шести авиакомпаний. До 8 вылетов в сутки предложат уральцам "Победа", Nordwind, Red Wings, "Уральские авиалинии" и "Россия". Изюминкой наступившего летнего сезона станут рейсы чартерного авиаперевозчика Azur Air, полеты которого будут запланированы на самолете на Boeing-767 вместимостью до 336 пассажиров", - отметили в пресс-службе воздушной гавани.

Из-за ситуации с распространением коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения граждан домой.

Об аэропорте

Международный аэропорт Кольцово - один из крупнейших региональных воздушных портов России по объемам пассажирских перевозок, входит в холдинг "Аэропорты регионов". Пассажирам аэропорта доступны более 100 направлений полетов рейсами свыше 40 российских и международных авиакомпаний.