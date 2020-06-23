На Урале создали 75-килограммовый поднос-панно, посвященный Параду Победы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Художники Нижнего Тагила создали уникальный 75-килограммовый поднос-панно "Триумф Победы", посвященный Параду Победы на Красной площади 24 июня 1945 года. Об этом сообщили во вторник в департаменте информационной политики Свердловской области.

"Художники Нижнего Тагила создали 75-килограммовый поднос-панно, на котором запечатлен Парад Победы на Красной площади 24 июня 1945 года. Педагоги Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна на металлическом полотне изобразили один из знаковых моментов Парада, где вражеские знамена и штандарты бросают к мавзолею", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на создание масштабного подноса размером 130 на 170 см ушло несколько недель, а над его созданием трудились несколько мастеров. "Поднос выполнен в технике лаковой живописи - это традиционный художественный промысел Среднего Урала. <...> Поднос собран на аргоновую сварку, просечной борт выполнен лазерной резкой", - цитирует департамент директора колледжа Людмилу Павленко.

По словам министра инвестиций и развития региона Виктории Казаковой, уникальный поднос - дань памяти и уважения. "В Нижнем Тагиле, как и в других уральских городах, ковалась Великая Победа нашей страны - на предприятиях оборонного промышленного комплекса региона", - подчеркнула она.

Поднос-панно "Триумф Победы" создан в честь 75-летнего юбилея этой памятной даты, сейчас он находится в Москве.

Авторские расписные подносы уральских мастеров хранятся в собраниях Эрмитажа и Русского музея, в известных музейных коллекциях России и Европы.

О тагильском промысле

Уральская лаковая живопись по металлу возникла в XVIII веке при нижнетагильских заводах. Демидовы, будучи главными заказчиками изделий, поощряли и поддерживали развитие лакового промысла. В 1806 году было открыто "живописное училище". В Нижнем Тагиле формировались целые художественные династии. Наиболее известные из них - Худояровы, чье имя носит музей подносов.

Начавшийся во второй половине XIX века упадок "лакирного дела" длился более века. Только в середине XX века было принято решение о возрождении промысла.