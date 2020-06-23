В Югре инвалиды с 1 июля смогут подать сведения об автомобилях через МФЦ

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 июня. /ТАСС/. Многофункциональные центры (МФЦ) в Ханты-Мансийском автономном округе с 1 июля начнут принимать заявления от людей с ограниченными возможностями здоровья о размещении сведений об автомобилях в федеральном реестре инвалидов. Об этом говорится в сообщении МФЦ Югры, распространенном во вторник.

"1 июля 2020 года МФЦ начнут оказывать новую услугу для людей с ограниченными возможностями здоровья. В многофункциональных центрах Югры будут принимать заявления для размещения сведений о транспортном средстве в федеральном реестре инвалидов", - сказано в сообщении.

Новая услуга будет оказываться в рамках соглашения, заключенного между "МФЦ Югры" и отделением Пенсионного фонда России по автономному округу. Внесение в реестр гарантирует реализацию права людей с ограниченными возможностями здоровья пользоваться бесплатными местами для парковки машин. "Заявление на размещение сведений о транспорте в реестре можно будет подать в МФЦ или в режиме онлайн в личном кабинете федерального реестра инвалидов и на Едином портале государственных и муниципальных услуг", - отмечается в пресс-релизе.