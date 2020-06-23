Челябинские ученые разработали технологию создания морозостойкого бетона для Арктики

ЧЕЛЯБИНСК, 23 июня. /ТАСС/. Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ, Челябинск) разработали технологию, которая позволяет производить сверхморозостойкий бетон для строительства сооружений в арктических условиях, в Сибири и на Дальнем Востоке. Об этом сообщили ТАСС во вторник в отделе новостей вуза.

"В Южно-Уральском государственном университете разработали новую технологию бетона для строительства в Арктике, Сибири и на Дальнем Востоке - территориях с суровыми климатическими условиями, для которых требуется бетон сверхвысокой морозостойкости. Получить материал с такими свойствами удалось благодаря изменению структуры гидратных фаз цементного камня", - уточнили в вузе.

Исследование проводилось в лаборатории ЮУрГУ при температуре минус 50 градусов в 5% растворе поваренной соли. "В итоге ученые сделали вывод, что марка по морозостойкости бетона может меняться в четыре-пять раз при постоянном водоцементном отношении, но при введении различных модификаторов, которые влияют на состав гидратных фаз. Стабильный гидросиликатный гель сформировался при содержании портландита в цементном камне не более 5%. Это обеспечили за счет введения оптимальных дозировок современных модифицирующих добавок", - рассказали в отделе новостей ЮУрГУ.

ЮУрГУ основан 2 ноября 1943 года как Челябинский механико-машиностроительный институт, с 1997 года - Южно-Уральский государственный университет. Стратегическими направлениями университета являются "Цифровая индустрия", "Материаловедение" и "Экология". В октябре 2015 года вошел в число 21 вуза России, отобранного для участия в проекте "5-100", целью которого является максимизация конкурентной позиции группы ведущих российских университетов на глобальном рынке образовательных услуг и исследовательских программ.