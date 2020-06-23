В Свердловской области заработала горячая линия по голосованию о поправках в конституцию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Горячая линия в центре общественного наблюдения в Свердловской области по голосованию о внесении поправок в Конституцию РФ начала работу. Об этом во вторник сообщила уполномоченный по правам человека в регионе, член Рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Татьяна Мерзлякова.

"Сегодня официальное открытие центра общественного наблюдения на площадке музейного комплекса "Россия - моя история". [В этом году] больше, чем обычно людей захотели стать наблюдателями, их объединяет вокруг себя Общественная палата [региона]. У нас открыта прямая линия, поэтому всех, у кого есть какие-то сомнения, мы приглашаем: звоните или приходите к нам в центр", - сказала Мерзлякова на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

Она добавила, что у центра также будет собственный телеграм-канал, пообещав уточнить подробности позднее.

Мерзлякова отметила, что центр впервые будет следить за нарушениями при голосовании в социальных сетях, работая параллельно с наблюдателями из региональной Общественной палаты.

Президентский закон о внесении изменений в Конституцию РФ был принят в марте 2020 года, но предусмотренные им изменения вступят в силу только в случае одобрения гражданами на общероссийском голосовании. Изначально такое голосование было назначено на 22 апреля, однако в связи с пандемией коронавируса его перенесли. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, необходимо оценить развитие эпидемиологической ситуации и принимать решение о новой дате голосования на основании рекомендаций специалистов. В начале июня президент поддержал предложение о проведении 1 июля общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ.