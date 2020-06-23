Экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман выздоровел после коронавируса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман, госпитализированный 9 июня с пневмонией, вызванной коронавирусной инфекцией, выписан из больницы после выздоровления.

"Да, я только что вышел [из больницы]. [Самочувствие] нормальное, 150 метров до машины дошел потихонечку, сижу отдыхаю. Я очень благодарен медикам, врачам 40-й городской больницы", - сказал Ройзман ТАСС.

Коронавирус подтвердился у Ройзмана 8 июня, на следующий день его госпитализировали в горбольницу № 40. В больницу он поступил без симптомов, позже было диагностировано поражение легких.

Ройзман занимал пост мэра Екатеринбурга с 2013 по 2018 год, затем стал сотрудником радиостанции "Эхо Москвы".