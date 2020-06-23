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Пандемия коронавируса нового типа

В Югре намерены ускорить получение жителями результатов тестов на коронавирус

Глава округа Наталья Комарова поручила разработать необходимые меры региональному управлению Роспотребнадзора и окружному департаменту здравоохранения
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© Сергей Савостьянов/ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 июня. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) вместе с региональным управлением Роспотребнадзора разработают комплекс мер, чтобы исключить ситуации, когда жители долго ждут результатов теста на коронавирус. Об этом сообщила во вторник глава региона Наталья Комарова.

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"Ко мне в Instagram только за вчерашний день поступило 15 обращений от граждан о фактах, когда результатов теста [на коронавирус] нет более десяти дней. Считаю крайне недопустимым такого рода состояние дел, поскольку отсутствие оперативной информации о своевременно полученных результатах по исследованиям не дает нам возможности реально оценить характеристику эпидситуации, а специалистам в области здравоохранения - назначить лечение в случае необходимости при соответствующих результатах тем, кто нуждается в этом", - сказала Комарова на заседании окружного оперативного штаба по ситуации с коронавирусом.

Она поручила разработать необходимые меры региональному управлению Роспотребнадзора вместе с окружным департаментом здравоохранения.

Число подтвержденных случаев заражения в ХМАО за сутки возросло на 319, до 6 900. Регион занимает девятое место в стране по количеству инфицированных. С начала вспышки заболевания здесь вылечились 3 435 заразившихся - 49,8%, умерли 37 человек. Больше всего случаев заражения выявлено в Сургуте (1 618), Сургутском районе (1 245) и Нижневартовске (795). В округе действует режим самоизоляции, пока он продлен до 1 июля.

Теги
Комарова, Наталья ВладимировнаРоссияХанты-Мансийский автономный округПандемия коронавируса нового типа
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