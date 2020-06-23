В ХМАО отменили особый противопожарный режим после нормализации ситуации в лесах

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 июня. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа отменили особый противопожарный режим в связи со стабилизацией лесопожарной обстановки. Действующих лесных пожаров в регионе нет, сообщил ТАСС во вторник руководитель Природнадзора Югры Сергей Пикунов.

"В связи со стабилизацией лесопожарной обстановки особый противопожарный режим на территории Югры отменен. Это правильное решение, первый класс пожарной опасности сейчас, дожди идут по всему региону", - сказал он.

Ранее данный режим вводился в Югре в том числе из-за высокой температуры воздуха. По данным регионального гидрометцентра, в мае и начале июня в автономном округе температура достигала 30-33 градусов.

По данным на сайте департамента недропользования и природных ресурсов Югры, всего с начала пожароопасного сезона в 2020 году в автономном округе зарегистрировано 100 лесных пожаров общей площадью около 3,3 тыс. га. Причиной 18 из них стали нарушения жителями и туристами правил пожарной безопасности в лесах, еще 82 произошли из-за гроз.