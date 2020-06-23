Прокуратура потребовала 15 лет лишения свободы для экс-замгубернатора Курганской области

ТАСС, 23 июня. Прокуратура потребовала для бывшего заместителя губернатора Курганской области Романа Ванюкова 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в 26 млн рублей по уголовным делам о получении взяток на общую сумму более 4 млн рублей. Об этом сообщил во вторник ТАСС государственный обвинитель по делу Алексей Киселев.

Ранее Ванюкову было предъявлено обвинение по уголовному делу о получении свыше 3 млн рублей в качестве взятки. Он, взяткодатель Авак Бабаян и посредник при передаче взятки Олег Пархаев были задержаны 29 ноября 2018 года. Позже выяснились другие эпизоды противоправной деятельности чиновника.

"Он обвиняется в совершении четырех преступлений: три преступления предусмотрены пунктом "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ, одно преступление - по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). По совокупности преступлений я предлагал суду назначить 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, со штрафом в размере 26 млн рублей и с лишением права занимать должность на государственной службе в органах местного самоуправления сроком на 5 лет", - сказал Киселев.

Сторона защиты попросила оправдать Ванюкова по эпизоду с получением взятки от предпринимателя Морева, отметил собеседник агентства. "Взяткодатель говорит, что не давал взятку, а взяткополучатель - Ванюков - говорит, что не брал взятку. Но у нас есть иные доказательства, в том числе свидетеля Пархаева. По трем другим предпринимателям - Волков, Бураков и Бабаян - просили переквалифицировать действия Ванюкова на статью 159 УК РФ ("Мошенничество"), то есть показывая суду, что Ванюков никаких мер не предпринимал как должностное лицо, а лишь обманывал, возможно, предпринимателей относительно возможности оплаты "работы", - сказал гособвинитель, добавив, что 30 июня суд огласит приговор экс-замгубернатора.