Число желающих сдавать ЕГЭ в Свердловской области сократилось более чем на 2 тысячи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Количество желающих сдать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в Свердловской области в 2020 году уменьшилось более чем на 2 тысячи человек, сообщила во вторник журналистам начальник отдела итоговой аттестации и оценки качества образования Министерства образования и молодежной политики Свердловской области Татьяна Умнова. Изначально сдавать экзамены планировали порядка 19 тысяч выпускников этого года.

"В настоящее время в связи с тем, что нет сдачи обязательных экзаменов для получения аттестата, сократилось количество участников ЕГЭ. В частности в расписании нет математики базового уровня, которая нужна была для того чтобы получить аттестат. Поэтому сократилось количество сдающих ЕГЭ <...> более чем на две тысячи человек", - сказала Умнова. Она отметила, что в среднем школьники сдают по три-четыре экзамена.

Как пояснили ТАСС в Департаменте информационной политики региона, всего в 2020 году планировали сдавать ЕГЭ порядка 19 тысяч школьников и 2 тысячи выпускников прошлых лет.

В июне премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому все российские школьники - и 9-х, и 11-х классов - в 2020 году получили аттестат без сдачи экзаменов. Выпускники, которые захотят продолжить обучение в средних профессиональных образовательных организациях, будут зачислены в них по результатам аттестата, а ЕГЭ смогут сдать те, кто решил получить высшее образование.

Режим повышенной готовности в Свердловской области ранее продлен до 29 июня, обязательная самоизоляция сохраняется для жителей старше 65 лет. В регионе запрещена работа торговых центров и общепита. Также жителям Свердловской области нужно носить средства индивидуальной защиты в общественных местах, общественном транспорте и магазинах. Сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий за исключением спортивных, проходящих на открытых стадионах.