Свердловский губернатор предложил вице-премьеру РФ снизить ставку по ипотеке в РФ до 2%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился к вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину с предложением снизить до конца 2020 года ставку по ипотеке до 2%, а сумму первоначального взноса - с 20% до 10%. Об этом Куйвашев сообщил в своем официальном аккаунте в Instagram.

"Пандемия заставила многих отложить свои планы, в том числе это касается и покупки жилья, но потребность в улучшении для жизни осталась. Я обратился к вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину с предложением снизить до конца 2020 года ставку по ипотеке до 2%, а сумму первоначального взноса - с 20% до 10%. Также считаю, что верхняя планка льготного ипотечного кредита должна быть увеличена с 3 млн рублей до 5 млн рублей для городов, в которых живет больше 1 млн человек", - написал губернатор.

В конце апреля кабмин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5% годовых, которую можно оформить до 1 ноября только при покупке квартиры в новостройке. Таким образом, программа не распространяется на вторичное жилье, а также нежилые помещения, к которым относятся апартаменты.