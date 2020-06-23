Югра рассчитывает получить от правительства РФ более 600 млн рублей на ремонт дорог

ТАСС, 23 июня. Власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО-Югра) рассчитывают получить от правительства РФ 639 млн рублей, которые будут направлены на ремонт дорог по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом ТАСС сообщил директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры Константин Гребешок во вторник.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству оказать регионам дополнительную помощь и выделить еще 100 млрд рублей на компенсацию выпадающих доходов. Дополнительно 100 млрд рублей будет выделено на обновление дорожной сети в субъектах РФ

"Есть в планах, что из данных 100 млрд Югра получит 639,5 млн рублей. Они пойдут на ремонт дорог в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" для улучшения показателей 2020 года. Заявку мы сегодня отправили. Раз Владимир Путин сегодня об этом сказал, значит ее точно одобрят", - считает Гребешок.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд руб., при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд руб.