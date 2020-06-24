Экспозиция с уникальными документами о жизни разведчика Кузнецова открылась на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Мультимедийный исторический парк "Россия - моя история" в Екатеринбурге представил экспозицию "Николай Кузнецов. Герои не умирают" о жизни легендарного советского разведчика с уникальными ранее засекреченными материалами и документами, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодняшняя экспозиция, мне кажется, как никогда раскрывает характер самого Николая Кузнецова и те условия, при которых он воспитался и превратился в легендарного разведчика. <...> Я всех поздравляю с этим. Эта экспозиция станет уроком для наших детей, подрастающего поколения", - сказал на церемонии открытия губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Организаторы отмечают, что это первая в России экспозиция-расследование о реальной жизни Кузнецова. Зрителю впервые представили ряд уникальных документов о жизни разведчика.

Для создания экспозиции в Екатеринбург были приглашены специалисты из Дании. Они использовали материалы музея Николая Кузнецова на родине разведчика в Талице. При этом зрителей будут знакомить с подвигами и историей жизни разведчика в современном формате - посетители смогут примерить на себя роль исследователя засекреченной биографии советского разведчика.

Одними из первых выставку посетили племянница Николая Кузнецова Елена Сакныне и актер Сергей Безруков, приехавшие на открытие экспозиции в Екатеринбург.

Как подчеркивают в парке "Россия- Моя история", создание уникальной экспозиции стало возможным благодаря помощи главы "Русской медной компании" Игоря Алтушкина.

О разведчике

Николай Кузнецов работал под легендой немецкого офицера во вражеском тылу в годы Великой Отечественной войны, выполняя самые опасные задания и избегая при этом подозрений со стороны врага. Ему удалось в совершенстве овладеть шестью диалектами немецкого языка, коми-пермяцким, польским, украинским языками и эсперанто. Кроме того, Николай Кузнецов говорил и читал на латыни. За время службы ему удалось добыть для руководства СССР чрезвычайно важные разведывательные сведения, которые внесли существенный вклад в исход Великой Отечественной войны и Победу советского народа над фашистами.

Благодаря его донесениям и сообщениям других разведчиков удалось сорвать покушение на глав государств антигитлеровской коалиции на Тегеранской конференции в 1943 году и подготовиться к крупнейшему танковому сражению на Курской дуге. Боевой путь Кузнецова прервался во время выполнения его главного задания на оккупированной территории западной Украины. Работая под легендой немецкого офицера во вражеском тылу, ему удалось ликвидировать 11 высших нацистских офицеров и чиновников оккупационной администрации.

Как отмечают организаторы экспозиции, жизнь разведчика Кузнецова легла в основу образа Штирлица и многих других советских кинематографических героев.