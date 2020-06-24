Военные провели мини-парады во дворах ветеранов в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Участники парада Победы в Екатеринбурге устроили сюрприз ветеранам, которые из-за пандемии коронавируса смотрели торжественные мероприятия онлайн, проведя персональные мини-парады. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

Во дворе жилого дома фронтового шофера легендарной "полуторки" ГАЗ-АА Анны Рябовой военные связисты ЦВО прошли торжественным маршем и исполнили песни военных лет, поблагодарив ее за храбрость, стойкость и бодрость духа. Артисты округа исполнили известные фронтовые песни и показали попурри из военных кинофильмов.

В другом дворе на импровизированной "трибуне" - крыльце подъезда - мини-парад принимал фронтовой разведчик мотоциклист Николай Власов. "Военнослужащие роты почетного караула ЦВО и механизированный расчет военных разведывательных мотоциклов МВ-650 отправились к ветерану после торжественного прохождения в составе парада войск Екатеринбургского гарнизона на площади 1905 года", - рассказали в пресс-службе

Завершилось мероприятие мини-концертом ансамбля песни и пляски ЦВО с исполнением песен военных лет и современных композиций, посвященных Великой Отечественной войне: "Седая гвардия", "День Победы", "Смуглянка", "Катюша".

Анна Николаевна Рябова ушла на фронт в 19 лет в 1943 году. Все войну провела за рулем "полуторки" в составе 816-го отдельного автотранспортного батальона. Войну закончила в Японии. Награждена медалями "За боевые заслуги", "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945", "За Победу над Японией", орденом Отечественной войны II степени. Вернувшись домой, работала водителем скорой помощи, затем до пенсии трудилась на ремонтно-механическом заводе в Свердловске.

Николай Спиридонович Власов ушел добровольцем с оборонного завода в Свердловске. Войну прошел в составе 92-го разведывательного батальона Уральского Добровольческого танкового корпуса. Участвовал в освобождении Витебска, Минска, Огре, Риги. Награжден медалями "За отвагу", "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945", орденом Отечественной войны II степени. После войны был удостоен ордена Трудового Красного Знамени.