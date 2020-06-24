Прокуратура добивается перечисления единовременной выплаты ветерану на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Прокуратура Ачитского района Свердловской области через суд добивается единовременной выплаты для ветерана Великой Отечественной войны в размере 75 тыс. рублей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Установлено, что житель Ачитского района проходил военную службу в действующих частях армии в период с декабря 1948 года по май 1951 года, принимал непосредственное участие в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на территории Западной Украины, что подтверждается справкой военного комиссариата и удостоверением ветерана - участника Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, управление пенсионного фонда выплатило ветерану 50 тыс. рублей, как труженику тыла, хотя по закону он имеет права на выплату в 75 тыс. рублей. "По результатам проверки прокуратура в защиту прав ветерана Великой Отечественной войны направила в суд исковое заявление о признании за ним права на получение единовременной выплаты в размере 75 тыс. рублей, а также возложении обязанности произвести доплату в размере 25 тыс. рублей. Красноуфимский районный суд исковые требования прокурора удовлетворил в полном объеме", - уточнили в пресс-службе.