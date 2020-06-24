В Екатеринбурге артиллеристы с трех точек провели салют в честь 75-й годовщины Победы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Военнослужащие салютной артиллерийской батареи Центрального военного округа (ЦВО) провели праздничный салют, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в Екатеринбурге. Военные впервые сделали это с трех точек, расположенных в разных районах столицы Среднего Урала, сообщили в пресс-службе округа.

"В ночное небо уральской столицы были запущено фейерверочные 105 миллиметровые изделия "Ассоль" и "Фиалка", а также 125 миллиметровые заряды "Вега". Задавали темп и ритм пусков легендарные противотанковые 76 миллиметровые пушки ЗИС-3. Впервые пуски артиллерийского салюта в Екатеринбурге прошли с трех разных точек для того, чтобы все жители и гости уральской столицы смогли увидеть его независимо от района проживания", - говорится в сообщении.

24 июня в трех городах не территории Центрального военного округа - Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске прошли военные парады в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.