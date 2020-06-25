Жители регионов УрФО приступили к голосованию по поправкам к конституции

ТАСС, 25 июня. Избирательные участки в регионах Уральского федерального округа начали работу и с 06:00 мск принимают желающих проголосовать по поправкам к конституции.

В Свердловской области работают более 2 500 избирательных участков, планируется, что в регионе в голосовании примут участие более 3,3 млн человек. "Сегодня сделано все необходимое, чтобы голосование проходило в безопасном режиме. Алгоритм продумывался не один день: все помещения будут обрабатываться, члены избирательных комиссий будут проверяться на COVID-19", - сообщил замгубернатора области Павел Креков.

В Челябинской области голосование на дому началось в 06:00 мск, чуть позже оно начнется на участках, которых в регионе создано 2 304.

В Ханты-Мансийском автономном округе открыто 714 участков, 313 из которых на открытом воздухе. В Кургане для голосования будут доступны 146 участков. Голосование в труднодоступных районах Тюменской области началось 22 июня, в регионе организовано 1 888 избирательных участков. А жители отдаленных районов Ямало-Ненецкого автономного округа голосуют с 10 июня, в регионе работают 223 избирательных участка.

Внимание к садоводам

Жители Свердловской области впервые будут голосовать на дачах, а в Ханты-Мансийском автономном округе из-за пандемии организовали участки на открытом воздухе.

"Мы впервые в этом году собирали заявление о голосовании по месту нахождения в садовых товариществах, ранее никогда этого не делали. Сказался фактор лета и самоизоляции - многие на дачах, куда мы выехали, собрали заявления", - уточнила ТАСС советник председателя свердловского областного избиркома Анастасия Анисимова.

Возможности проголосовать дачникам и садоводам предоставили и в Челябинской области. Как пояснил в беседе с ТАСС председатель избирательной комиссии региона Сергей Обертас, садоводы смогут проголосовать на ближайших к садовым товариществам участках. А в Курганской области для них проезд на автобусе по ряду "дачных направлений" будет бесплатным два дня, сообщили ТАСС в региональной избирательной комиссии.

Дополнительные меры из-за пандемии

На участках обязательно проводится уборка и очистка всех контактных поверхностей, требуется носить маски. Как отметил Обертас, "соблюдены все меры, которые рекомендованы Роспотребнадзором".

В Курганской области, добавили в региональном избиркоме, каждый участник заполняет бюллетень персональной ручкой. В Ханты-Мансийском автономном округе из-за пандемии почти половина участков - на открытом воздухе. Председатель избиркома Тюменской области Игорь Халин пояснил ТАСС, что на процесс организован так, чтобы на участках было не более 8-12 человек.

"Меры беспрецедентные: все участники голосования будут в масках, перчатках, защитных экранах. На всех участках, даже организованных на улице, будет проводиться температурный контроль у организаторов и голосующих. Рекомендуется взять ручку свою из дома, чтобы соблюсти требования безопасности, если кто-то забудет ручку, маску или перчатки, то их выдадут", - сообщили ТАСС в пресс-службе избиркома Ханты-Мансийского автономного округа.

Голосование дома

Многие жители регионов УрФО решили голосовать дома. Так, среди них более 70 тыс. жителей Ямала. "Мы хотим предоставить слово всем желающим", - сказал председатель избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа Андрей Гиберт. При этом он выразил надежду, что в течение пяти дней заявления на голосование на дому подадут и другие жители.

Ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды в Ханты-Мансийском автономном округе также получили предложение проголосовать на дому. Отдать голос смогут и находящиеся на самоизоляции с подозрением или подтвержденным коронавирусом, однако решение будет приниматься по каждому конкретному случаю, уточнили в избиркоме.

Досрочное голосование

Досрочное голосование в некоторых регионах УрФО стартовало еще в начале июня. Так, в труднодоступных отдаленных районах ЯНАО начали голосовать еще 10 июня. Как пояснил ТАСС Гиберт, в округе уже проголосовало 54% избирателей отдаленных территорий - это более 18 тыс. представителей коренных малочисленных народов и вахтовиков. "Сейчас у нас активно вылетают вертолеты, они у нас будут летать вплоть до 30 июня. У нас была некоторая задержка по досрочному голосованию в Приуральском районе из-за погоды, но сейчас все наладилось, и, думаю, всех [голосующих] охватим этим видом транспортом", - сказал он.

До начала основного голосования в Свердловской области открылся Центр общественного наблюдения, за прошедшие выходные сотрудники центра приняли 104 обращения. "Подавляющее число звонков жителей региона - с просьбой уточнить, каким способом можно принять участие в голосовании вне помещений УИК, на придомовых территориях или у себя дома. Также люди продолжают интересоваться адресами своих избирательных участков. Сообщений о грубых нарушениях в подготовке к проведению общероссийского голосования не зафиксировано", - отметили там.

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в конституцию поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ. В связи с пандемией коронавируса ЦИК предусмотрел проведение голосования не только в этот день, но и в течение шести дней до установленной даты, чтобы избежать скопления людей на избирательных участках.

В новость внесены изменения (07:36 мск) - добавлены подробности после четвертого абзаца.