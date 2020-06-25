Власти в Югре выделят автобус для доставки учеников в школу после проверки прокуратуры

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 июня. /ТАСС/. Администрация Ханты-Мансийского района Ханты-Мансийского автономного округа после проверки прокуратуры выделит автобус для доставки школьников из деревни в школу в соседнем поселке с 1 сентября 2020 года, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе региональной прокуратуры.

Деревня Чембакчино находится почти в 30 километрах от поселка Цингалы, где располагается ближайшая школа-интернат. Родители вынуждены были доставлять детей в образовательное учреждение на такси или попутном транспорте.

"Прокуратурой проведена проверка транспортной доступности образования для жителей деревни Чембакчино. Вопреки требованиям федерального закона <…> локальным актом школы организация перевозки учащихся была возложена на их родителей. Прокуратура принесла протест на нормативный акт образовательного учреждения, который рассмотрен и удовлетворен", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в правила внутреннего распорядка учащихся, проживающих в пришкольном интернате, включено положение о том, что подвоз детей до школы и обратно должен обеспечиваться ее учредителем - администрацией Ханты-Мансийского района. "Прокурор также внес представление главе района, <…> по результатам его рассмотрения в бюджете муниципалитета запланированы денежные средства на перевозку учащихся", - уточняется в сообщении.

С нового учебного года администрацией района будет организована перевозка учащихся из деревни Чембакчино в поселок Цингалы, добавили в пресс-службе.