Власти Челябинской области в 2020 году увеличили финансирование медицины на 4 млрд рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 25 июня. /ТАСС/. Финансирование здравоохранения в Челябинской области за счет местного бюджета в 2020 году увеличено практически на 4 млрд рублей, что почти на 25% больше, чем в прошлом году. Это позволит развивать первичное звено медицинской помощи, закупать новое медоборудование, сообщил в четверг губернатор региона Алексей Текслер во время ежегодного обращения к депутатам областного законодательного собрания.

"Региональные расходы на здравоохранение в этом году мы увеличили почти на 4 млрд рублей, или более чем на 25%, по сравнению с прошлым годом. <…> Медицинская помощь должна быть доступна каждому, поэтому по всей области строим фельдшерско-акушерские пункты, приобретаем передвижные ФАПы для удаленных территорий, возродили санитарную авиацию, строим новые вертолетные площадки при медучреждениях для экстренной доставки пациентов, обновляем автопарк скорой и неотложной помощи. Новое оборудование в этом году получат многие медучреждения региона", - сказал губернатор.

По словам Текслера, в 2020 году в области также начнется проектирование ряда важнейших для региона медицинских объектов. Принято решение о строительстве новой современной областной инфекционной больницы. В рамках нацпроекта "Цифровая экономика" все объекты социальной инфраструктуры, в том числе ФАПы и больницы, последовательно подключаются к широкополосному доступу к интернету, в области формируется единая среда цифрового здравоохранения, активно развивается телемедицина.

Губернатор добавил, что в регион из федерального бюджета поступили 2,8 млрд рублей на борьбу с коронавирусной инфекцией. Две трети из этих средств направлены на оборудование и оснащение госпитальных баз.

В ноябре прошлого года первый заместитель губернатора региона Ирина Гехт говорила, что в предыдущие годы здравоохранение в Челябинской области недофинансировалось.