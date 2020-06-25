Посевные площади под зерновые в Тюменской области увеличили почти на 25 тыс. га

ТАСС, 25 июня. Посевные площади под зерновые и зернобобовые культуры в Тюменской области в 2020 году выросли на 24,3 тыс. га по сравнению с предыдущим годом и составили 685,8 тыс. га. Ограничения, связанные с пандемией, не повлияли на проведение посевной, сообщил ТАСС в четверг заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов.

"По информации, представленной органами местного самоуправления, по сравнению с прошлым годом увеличились посевные площади под зерновыми и зернобобовыми культурами на 24,3 тыс. га и составили 685,8 тыс. га", - говорится в ответе замгубернатора.

По информации Чейметова, в Тюменской области общий посев сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий произведен на площади более 1 млн га и еще продолжается на животноводческих предприятиях - в соответствии с графиком заготовки кормов.

Он отметил, что благоприятная погода позволила аграриям Тюменской области начать полевые работы раньше обычного срока. "По многолетним наблюдениям, к началу полевых работ мы приступаем в последних числах апреля, а к посеву - в первых числах мая. В текущем году сельскохозяйственные товаропроизводители приступили к весенним полевым работам 13 апреля", - добавил Чейметов.

Он уточнил, что на проведение весенних полевых работ ситуация с пандемией не повлияла - заранее были подготовлены материальные ресурсы, техника, организовано ее бесперебойное техническое обслуживание. При проведении посевной сотрудники доставлялись к месту работы на служебном транспорте с соблюдением безопасной дистанции, перед началом смены всем измеряли температуру, также работники обеспечены средствами индивидуальной защиты.