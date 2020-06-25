Две авиакомпании отменили рейсы из Ханты-Мансийска в Крым и Сочи из-за падения спроса

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 июня. /ТАСС/. Авиакомпании "Ямал" и Utair отменили прямые рейсы из Ханты-Мансийска в Симферополь и Сочи из-за падения спроса, сообщила в четверг губернатор Югры Наталья Комарова, отвечая на вопросы жителей в прямом эфире в Instagram. В настоящее время прямых рейсов между данными городами нет, их открытие под вопросом, уточнили ТАСС в справочной местного аэропорта.

"Обе авиакомпании ("Ямал" и Utair - прим. ТАСС) заявили, что, изучив спрос и зафиксировав снижение спроса, они отменили полеты из Ханты-Мансийска в Симферополь и Сочи. Вместе с тем, компания Utair с 1 июля 2020 года открывает прямые рейсы по маршруту Ханты-Мансийск - Краснодар и Ханты-Мансийск - Анапа, на которые, по мнению компании, сохраняется устойчивый спрос", - сказала Комарова, отвечая на вопрос, почему авиакомпании "Ямал" и Utair отменили прямые рейсы в Симферополь и Сочи из Ханты-Мансийска на фоне снятия запрета на въезд в Крым и Краснодарский край для жителей других российских регионов.

Связано ли падение спроса с ситуацией с коронавирусом в Югре, глава региона не уточнила.

В свою очередь в справочной международного аэропорта Ханты-Мансийска ТАСС сообщили, что в настоящее время прямых рейсов из столицы Югры в Симферополь и Сочи нет. "На Сочи нет рейсов и не будет, в Симферополь тоже нет рейсов, их открытие под вопросом", - сказал собеседник агентства.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в ХМАО за сутки возросло на 319 и составило 7 542. Регион занимает девятое место в стране по количеству инфицированных. С начала вспышки заболевания здесь вылечились 3 687 заразившихся - 48,9%, умерли 38 человек. Больше всего случаев заражения выявлено в Сургуте (1 836), Сургутском районе (1 271) и Нижневартовске (859). В округе действует режим самоизоляции, пока он продлен до 1 июля.