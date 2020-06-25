Более 11 тыс. военных начали учения с боевой стрельбой в Поволжье, Сибири и на Урале

ТАСС, 25 июня. Свыше 11 тыс. военнослужащих соединений и воинских частей Центрального военного округа приступили к учениям на 14 полигонах в Свердловской, Самарской, Оренбургской и Челябинской областях, а также в Алтайском крае, сообщила в понедельник пресс-служба округа.

"В ходе боевой учебы танковые и мотострелковые соединения выполняют огневые задачи по модульному принципу, последовательно наращивая численность применяемых огневых средств от отделения до батальона включительно. При этом переход на следующий уровень происходит только после получения общей удовлетворительной оценки на предыдущем этапе за модули оборонительных, наступательных и разведывательных действий", - говорится в сообщении.

К учениям, которые продлятся до конца недели, привлечено более 400 единиц современных боевых машин: танков Т-72Б3М, бронетранспортеров БТР-82АМ, модифицированных БМП-2 и прочего вооружения.