Суд признал незаконным обыск квартиры погибшего при сопротивлении Росгвардии на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Кировский районный суд Екатеринбурга признал незаконным обыск, проведенный в квартире жителя города Владимира Таушанкова, который погиб после оказания сопротивления сотрудникам Росгвардии при задержании. Об этом сообщил ТАСС в четверг адвокат Алексей Бушмаков.

В ночь на 1 июня в Екатеринбурге сотрудники СОБР управления Росгвардии по Свердловской области применили огнестрельное оружие в отношении мужчины, до этого совершившего разбойное нападение и унесшего несколько рулонов обоев из одного из торговых центров. От полученных огнестрельных ранений мужчина умер на месте происшествия. По словам официального представителя Росгвардии Валерия Грибакина, мужчина угрожал сотрудникам, при проведении следственных действий в квартире у подозреваемого была обнаружена сумка с несколькими ножами и арбалетом.

"Следователь МВД нарушила ст. 182 Уголовно-процессуального кодекса РФ ("Основания и порядок производства обыска"), поскольку правовых оснований для полицейского обыска в квартире не имелось", - сказал Бушмаков.

По словам адвоката, 31 мая в 21:30 мск следователь ОП № 2, в производстве которой находилось дело о разбое, вынесла постановление о производстве обыска в квартире в случае, не терпящем отлагательств. "При этом она же тремя часами ранее изъяла те самые четыре рулона обоев и складной нож недалеко от строительного магазина. Постановление следователя МВД фактически никому не предъявлялось, поскольку Таушанков ко времени ее прибытия в жилище был мертв, а его родители находились в отделе полиции. К тому же осмотром места происшествия после смерти Владимира Таушанкова уже занимались сотрудники Следственного комитета", - пояснил Бушмаков.

В Кировском районном суде Екатеринбурга отказались предоставить информацию по делу, сославшись на то, что материал рассматривался в закрытом режиме.