Сургутский район в четвертый раз стал самым привлекательным для инвестиций в Югре

СУРГУТ, 25 июня. /ТАСС/. Сургутский район Югры четвертый год подряд остается наиболее привлекательным для инвестиций по итогам регионального инвестиционного рейтинга по работе муниципальных образований субъекта, сообщает в четверг пресс-служба администрации района.

"Сургутский район сохранил лидерство, набрав максимальное количество баллов. В рейтинговой шкале по обеспечению условий благоприятного инвестиционного климата и содействию развитию конкуренции Сургутский район четыре года подряд занимает лидирующую позицию", - пояснили в пресс-службе.

Ежегодно правительство Югры оценивает муниципалитеты по объему привлеченных инвестиций, эффективности организационных механизмов, развитию малого и среднего предпринимательства, улучшению предпринимательского климата в сфере строительства, энергетики и развитию конкурентной среды.

"Первую строчку рейтинга Сургутскому району обеспечило уверенное лидерство по следующим направлениям: обеспечение условий благоприятного инвестклимата и содействие развитию конкуренции, рост малого и среднего предпринимательства, привлечение инвестиций", - добавили в пресс-службе.

В свою очередь, глава Сургутского района Андрея Трубецкой пояснил, что высоких показателей удалось достичь из-за создания отдельного подразделения по работе с инвесторами в 2015 году. "В него были переданы полномочия по поддержке МСП и проектной деятельности. Численность работников администрации при этом мы не наращивали. Теперь управление работает с инвесторами по принципу "одного окна", контролирует решения любых вопросов инвесторов и максимально снимает административные барьеры", - отметил Трубецкой, слова которого приводит пресс-служба.

Департамент экономического развития региона рекомендовал остальным муниципалитетами Югры проанализировать опыт Сургутского района по работе с инвесторами, чтобы улучшить свои показатели. "Депэкономики Югры рекомендует главам муниципальных образований автономного округа внимательно изучить опыт Сургутского района по формированию и организации деятельности структурного подразделения, ответственного за работу с инвесторами", - цитирует пресс-служба директора департамента - заместителя губернатора Югры Николая Милькиса.