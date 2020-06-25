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Прокуратура проверит инцидент на Ямале, где женщина умерла после отказа в медпомощи

Местные СМИ сообщают, что пожилая женщина скончалась спустя 40 минут после того, как бригада скорой помощи привезла ее из больницы обратно домой
Описание
© Станислав Красильников/ТАСС, архив

ТАСС, 25 июня. Прокуратура города Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) организовала проверку по сообщениям СМИ об отказе в медицинской помощи пожилому человеку. Женщина вскоре умерла у себя дома, сообщается в четверг в пресс-релизе прокуратуры округа.

Ранее на сайтах местных СМИ появилась информация, что врачи городской больницы отказались госпитализировать доставленную на скорой помощи пожилую женщину. Бригада медпомощи отвезла женщину обратно домой, где она умерла спустя 40 минут.

"По поручению прокуратуры автономного округа прокуратурой города Новый Уренгой организовано проведение проверки по сведениям, размещенным в средствах массовой информации, об отказе в оказании медицинской помощи пожилому человеку и его последующей смерти", - говорится в сообщении.

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РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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