ЛДПР включила в список кандидатов в губернаторы Югры депутата Госдумы Евгения Маркова

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 июня. /ТАСС/. Координационный совет Ханты-Мансийского регионального отделения ЛДПР предложил включить в список кандидатов на пост губернатора Ханты-Мансийского автономного округа трех человек: депутата Госдумы Евгения Маркова, руководителя фракции ЛДПР в Югре Виктора Сысуна и депутата Тюменской областной думы Михаила Селюкова. Ожидается, что они войдут в список, который будет направлен губернатору Тюменской области Александру Моору, сообщил в четверг ТАСС координатор регионального отделения ЛДПР в Югре Евгений Данников.

Губернатор ХМАО выбирается депутатами думы автономного округа сроком на пять лет. В 2020 году избрание состоится в единый день голосования 13 сентября из кандидатур, предложенных президентом РФ, которому список возможных кандидатов представляет тюменский губернатор. Ему их в свою очередь предлагают фракции думы Югры: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия". Такая система выборов принята в ряде регионов страны, в том числе в ХМАО и ЯНАО, которые территориально и административно входят в состав Тюменской области, при этом наделены статусом равноправных субъектов РФ.

"Мы выдвинули три кандидатуры, поскольку по закону имеем право выдвигать не более трех человек. Это депутат Госдумы Евгений Марков, который курирует "матрешку" (ЯНАО, ХМАО и Тюменскую область - прим. ТАСС), руководитель фракции ЛДПР в думе Югры Виктор Сысун и депутат Тюменской областной думы Михаил Селюков. За них члены координационного совета сегодня проголосовали единогласно", - сказал собеседник агентства.

По его словам, теперь список будет направлен в высший совет ЛДПР на согласование. Он выразил уверенность, что кандидаты в Москве будут поддержаны, после чего 4 июля состоится региональная конференция, где окончательное предложение будет сформировано и направлено губернатору Тюменской области Моору.

В настоящее время губернатором Югры является Наталья Комарова, она возглавляет регион с 2010 года. 3 июня президент России Владимир Путин поддержал ее намерение переизбраться на новый срок полномочий главы Югры, а 16 июня президиум генсовета "Единой России" также одобрил ее выдвижение на данный пост.