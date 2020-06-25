Курганская прокуратура подала иски к коммунальщикам из-за массовых раскопок

ТАСС, 25 июня. Прокуратура подала иски в суд к ресурсоснабжающим компаниям ПАО "КГК" и ООО "РТИ - Микрон" из-за разрушенного благоустройства Кургана - компании бросили множество раскопанных при аварийных работах участков. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе прокуратуры Курганской области.

Ранее местные СМИ сообщали, что власти города обратились в прокуратуру из-за длительного отсутствия воды у жителей и большого числа брошенных раскопок на дорогах и во дворах в разных частях города, что, помимо прочего, мешает соблюдению профилактики распространения коронавируса. Глава Кургана Андрей Потапов заявил журналистам, что расценивает действия коммунальщиков как намеренную "дестабилизацию обстановки" в городе.

"Прокуратура Кургана в судебном порядке требует восстановить нарушенное благоустройство в городе на местах производства земляных работ. <...> Учитывая, что на 1 июня имеется значительное количество невосстановленных на территории областного центра раскопок, прокуратурой города в Курганский городской суд направлено два исковых заявления к ПАО "КГК" и ООО "РТИ - Микрон" о возложении обязанности по восстановлению нарушенного благоустройства на месте производства земляных работ", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркивают, что держат на контроле ситуацию нарушения благоустройства при производстве земляных и аварийных работ ресурсоснабжающими организациями.