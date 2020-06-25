Открытое горение в частных домах в уральском селе Курьи ликвидировали

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение в частных домах в селе Курьи Свердловской области, где пострадали два человека. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Открытое горение ликвидировано", - сказали в пресс-службе.

Ранее в городском округе Сухой Лог в селе Курьи на улице Свердлова загорелись два частных жилых дома, нежилой частный дом и надворные постройки. Общая площадь пожара составляет 400 кв. м. Из горящих домов спаслись четыре человека. Двоих из них, включая ребенка, госпитализировали с отравлением продуктами горения.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону добавили, что "тушение пожара осложнялось плотной задымленностью и быстрым распространением огня по деревянным конструкциям здания". Причина пожара устанавливается.